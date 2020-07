Wanda Nara: body rosa e firme in vista, ma spunta un pancino sospetto – FOTO

Wanda Nara ha condiviso vari scatti poche ore fa sui social network in cui è con la figlia e indossa un body rosa firmato come il costumino della piccola Francesca

Nelle foto la moglie del calciatore del Psg ex Inter Mauro Icardi ha scritto: “Bella sera estiva a Parigi”, in spagnolo. Nella prima foto compare con il body fucsia insieme a sua figlia Francesca che ha un costumino rosa. Mamma e figlia vestono firmato e a Wanda Nara si vede un leggero pancino che spunta. Novità in arrivo? Non è dato saperlo al momento. Nel secondo scatto si vede la Nara su un lettino in piscina insieme alle amiche mentre incitano qualcuno di fronte a loro ma non si capisce di chi si tratta. Nella terza immagine appare suo marito Icardi insieme ad altri calciatori del Psg tra cui si riconosce, tra gli altri, Ángel Di Maria, attaccante argentino come Maurito. Poi c’è un mini video in cui il calciatore ha in braccio sua moglie a bordo piscina e si getta in acqua tra l’ilarità generale. Nell’ultima foto c’è Wanda Nara sempre con il costume-body fucsia insieme a un’amica altrettanto bella, che indossa un bikini rosa e occhiali da sole.

Le foto e il video di Wanda Nara a Parigi