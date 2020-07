Coronavirus, allarme in Europa: in un Paese, 900 nuovi contagi

Coronavirus, scatta l’allarme in un Paese europeo: 900 nuovi contagi circa nelle ultime 24 ore, c’è di nuovo grande preoccupazione

L’emergenza coronavirus non è ancora alle spalle. In Italia, la fase più dura dell’epidemia per il momento è superata, con un livellamento del numero di contagi in proporzioni accettabili. Ma il rischio di nuovi focolai è sempre presente e l’aumento dei casi a dismisura in paesi come gli Stati Uniti o il Brasile pone l’allerta su una nuova possibile ondata anche nel nostro Paese. Anche in Spagna, negli ultimi giorni, la preoccupazione è tornata a salire per lo scoppio di nuovi focolai della malattia a Barcellona. Ma adesso, un altro Paese europeo sta vivendo una vera e propria impennata di contagi, che viene guardata con ansia da tutta l’Europa.

