Juventus-Lazio: probabili formazioni e precedenti del big match

Le probabili formazioni ed i precedenti della sfida Juventus-Lazio, valida per la 34esima giornata di campionato ed in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino.

Si chiude col botto la 34esima giornata di Serie A. Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno Juventus e Lazio in un match che può risultare decisivo per lo Scudetto. I bianconeri, difatti, potrebbero sfruttare i passi falsi di Inter e Atalanta che hanno pareggiato rispettivamente con Verona e Roma in trasferta e portarsi a più 8 da entrambe. Inoltre, con un successo, la squadra di Sarri estrometterebbe definitivamente dalla corsa al titolo la Lazio che si ritroverebbe a meno 11 con 12 punti a disposizione nelle ultime quattro gare. In caso contrario, i biancocelesti, espugnando lo Stadium, riaprirebbero definitivamente i giochi sorpassando in classifica l’Atalanta ed agganciando l’Inter a meno cinque dalla vetta. Incontro che promette spettacolo anche in virtù della sfida nella sfida tra i due migliori bomber del campionato: Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo, autori rispettivamente di 29 e 28 reti.

Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Mister Sarri si affida ancora al 4-3-3 con pochi cambi rispetto alla trasferta contro il Sassuolo. In difesa, davanti all’estremo difensore Szczesny, ci saranno ancora Danilo e Alex Sandro sulle corsie e Bonucci, che torna dall’infortunio, al fianco di De Ligt al centro. Sulla linea mediana torna titolare Rabiot che affiancherà i soliti Bentancur e Pjanic. Stravolgimento, invece, in attacco rispetto all’ultimo turno con il tridente formato dall’inamovibile Cristiano Ronaldo al fianco di Dybala e Douglas Costa, entrambi in panchina contro il Sassuolo.

Il tecnico biancoceleste, reduce da tre sconfitte ed un pareggio, conferma il 3-5-2 ormai divenuta formazione fissa della Lazio. Tra i pali ci sarà Strakosha dietro la retroguardia formata da Bastos, che torna titolare, Luiz Felipe e Acerbi. Il folto centrocampo sarà, invece, composto da Lazzari e André Anderson, in vantaggio nel ballottaggio con Lukaku, sulle fasce e dai centrali Milinkovic-Savic, Parolo e Cataldi, che prende il posto dell’infortunato Luis Alberto. Ancora out Lucas Leiva. Confermata anche la coppia offensiva Caicedo-Immobile

Juventus (4-3-3): Szczesny: Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D.Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Juventus-Lazio: i precedenti della gara

Il match di stasera rappresenta il 152esimo confronto tra le due compagini nella massima serie nel corso della loro storia. Il bilancio complessivo pende nettamente a favore dei bianconeri capaci di conquistare 81 successi in totale, contro i 34 della Lazio, 36 sono i pareggi. Analizzando gli incontri in casa bianconera (75), il gap si allarga ancora di più: 48 vittorie della Vecchia Signora, 9 quelle delle Aquile e 18 i pareggi.

