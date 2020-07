Ufficiale, niente Pallone d’Oro per il 2020: non sarà assegnato

Il pallone d’oro del 2020 non sarà assegnato. E’ la notizia ufficiale che arriva proprio da France Football, il settimana che ha ideato il premio

Il calcio sta provando a dare degli esiti ai vari tornei, nazionali e internazionali. Mentre si cerca senza pochi sforzi di terminare le stagioni agonistiche, arriva una notizia dalla Francia: Il pallone d’oro del 2020 non sarà assegnato. E’ la notizia ufficiale che arriva proprio da France Football, il settimana che ha ideato il premio nel 1956. Non era mai accaduto prima d’ora. Le condizioni avverse dei tornei conseguenti all’emergenza sanitaria ha consigliato gli assegnatari del premio a rimandare. Le competizioni risultano oggettivamente condizionate dall’emergenza e questo fattore sottrae oggettività e meritocrazia alla competizione. Un colpo non facile per uno come Ronaldo che è agli sgoccioli della sua carriera e sarebbe stato in corsa con la Juventus ancora in competizione in Champions.

Niente Pallone d’oro nel 2020: il 7 riprende la champions

La coppa riprenderà il 7 e 8 agosto per completare gli ottavi con le gare mancanti. Si partirà con Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid il 7 agosto alle 21. DFopo gli ottavi, che si giocheranno nei rispettivi stadi delle squadre partecipanti e con porte chiuse, si passerà ai quarti, in formula final eight a Lisbona.

CALENDARIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Borussia Dortmund-PSG 2-1/0-2

Atletico Madrid-Liverpool 1-0/3-2

Atalanta-Valencia 4-1/4-3

Tottenham-Lipsia 0-1/0-3

Juventus-Lione (andata 0-1), 7 agosto ore 21 – SKY

Manchester City-Real Madrid (andata 2-1), 7 agosto ore 21 – SKY

Barcellona-Napoli (andata 1-1), 8 agosto ore 21 – SKY

Bayern-Chelsea (andata 3-0), 8 agosto ore 21 – SKY

CALENDARIO FINAL EIGHT CHAMPIONS LEAGUE

12 agosto – Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

13 agosto – Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

14 agosto – Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

15 agosto – Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

18 agosto – Semifinale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

19 agosto – Semifinale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

23 agosto – Finale (Final Eight a Lisbona)

