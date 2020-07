Calciomercato Juventus: per l’attacco spunta un nuovo nome

La Juventus, secondo un’indiscrezione di calciomercato, sembra aver messo nel mirino il centravanti dell’Arsenal Alexandre Lacazette.

La Juventus domani ospiterà la Lazio, nel match valido per la 34esima giornata di campionato e crocevia molto importante per la lotta Scudetto. Mentre la squadra di Sarri si concentra per definire gli ultimi dettagli in vista della gara, si susseguono le indiscrezioni di calciomercato. Nelle ultime settimane, si è fatta sempre più forte l’ipotesi dell’acquisto di un nuovo centravanti per la prossima stagione da parte dei bianconeri. Con il possibile addio di Gonzalo Higuain, tra i principali indiziati a lasciare Torino, si starebbero valutando diverse opzioni. Sul taccuino del direttore sportivo, pare sia spuntato un nuovo nome che possa andare a rinforzare il reparto offensivo: Alexandre Lacazette, attualmente in forza all’Arsenal.

Calciomercato Juventus: per l’attacco spunta il nome di Alexandre Lacazette

La dirigenza della Juventus sta valutando le mosse di calciomercato in vista della prossima stagione. Pare, secondo le ultime indiscrezioni, che la priorità dello stato maggiore bianconero sia quella di rinforzare il fronte offensivo, già ricco di tanti campioni. La circostanza sarebbe dettata anche dalle possibili partenze, in primo luogo quella di Gonzalo Higuain che ormai sembra destinato all’addio al termine della stagione. Non è esclusa anche la cessione di Douglas Costa, che in queste ultime gare ha trovato poco spazio, subentrando sempre dalla panchina. Al brasiliano, il tecnico Maurizio Sarri ha preferito Bernardeschi, titolare nelle ultime sette uscite della Vecchia Signora.

Tra i nomi che la Juventus starebbe valutando, c’è, secondo quanto riporta la redazione di Tuttosport, una new entry. Si tratta del centravanti francese dell’Arsenal Alexandre Lacazette. Il profilo dell’attaccante classe 1991 pare piaccia molto alla Vecchia Signora che sarebbe disposta ad offrire ai Gunners per concludere l’affare il centrocampista Adrien Rabiot. Molto probabilmente al cartellino dell’ex Psg, la Juventus dovrà aggiungere un conguaglio economico per Lacazette, il cui valore di mercato si aggira tra i 45 ed i 50 milioni di euro.

Rimangono caldi, per l’attacco bianconero, anche i nomi di Arkadiusz Milik, che non sembra essere intenzionato a rinnovare con il Napoli, e di Raul Jimenez del Wolverhampton, che ad oggi ha già messo a segno tra coppe e campionato 26 reti.

Sul taccuino di Paratici ci sarebbe anche Antoine Griezmann che non sembra aver convinto il Barcellona dopo l’investimento della scorsa estate, quando i blaugrana pagarono la clausola rescissoria di 120 milioni di euro imposta dall’Atletico Madrid.

