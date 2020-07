Aida Yespica sensuale vicino ai fiori, una botta di erotismo – FOTO

Aida Yespica rinvigorisce l’effervescenza della sensualità con uno scatto dal profumo della natura: fan di Instagram in estasi

Sublime e sensuale l’aspetto estetico della giovane showgirl venezuelana, Aida Yespica. Eccitazione a mille per tutti i fan di una star che ha ricoperto più ruoli nel mondo dello spettacolo. Dalle sfilate di moda sul trono milanese , fino alla partecipazione al concorso di Miss Italia prima di spiccare definitivamente il cosiddetto “volo dell’angelo”.

Sì, proprio come un angelo, venuto dal cielo oseremo descrivere la femminilità e lo charme delle vesti di attrice che Aida ricopre durante le riprese cinematografiche della Filmauro in Natale in Crociera.

In seguito Aida Yespica diventa anche conduttrice di un famoso programma calcistico di fama nazionale, espresso nella cordialità e la comicità dei giorni nostri, come Quelli che il Calcio sul palinsesto Rai.

Niente male per un’esordiente come lei, mai impacciata e impreparata di fronte alle difficoltà. Aida è sempre riuscita a farsi strada, cavalcando l’onda dell’entusiasmo con il sorriso stampato prima sul volto, poi sulle sue dolci labbra.

Profumo di vita nel silenzio della natura per la bellissima Aida Yespica

Aida Yespica, la famosa tuttofare di origini sudamericane ha coltivato ultimamente la passione dei social network, ritagliandosi un posto nella hit parade delle bellezze di classe degli ultimi anni.

La cura del suo aspetto fisico è al primo posto nei suoi inderogabili impegni quotidiani, tanto da renderla speciale e apprezzatissima in tutte le sue forme.

Boom di visualizzazioni del suo profilo personale Instagram dove la 38enne di Barquisimeto, nelle ultime uscite viene immortalata, attenta e concentrata ad ascoltare nel contempo il suono e il sapore della natura.

Lei sfoggia tutto il suo fascino, girata di profilo e con gli occhi chiusi e silenti mentre si gode in un gioco di estrema dolcezza e sensualità, l’infinita distesa di fiori di Saint Tropez.

La bellissima fata dai capelli lunghi sciolti si becca, dunque migliaia di consensi tra i suoi 869mila followers di Instagram e sfoggia una parte del suo corpo, senza censura, in un connubio tra piacere e sentimento.

