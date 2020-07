Auto contro un muro, morte due persone: grave 11enne

Tragico incidente a Pracchia (Pistoia), dove sono morte due persone ed è rimasto gravemente ferito un 11enne nello schianto di un’auto contro un muro

Un uomo di 75 anni e una donna di 74 sono morti e un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale. Si tratta di una coppia di pensionati (lui del 1946, lei del 1945, tutti e due di Firenze) e del loro nipote di 11 anni. Questo il drammatico bilancio dello schianto che ha avuto luogo, quando era quasi mezzogiorno, nel centro di Pracchia, comune in provincia di Pistoia, in via Nazionale, sulla montagna del pistoiese.

Il giovanissimo è stato trasferito con l’ausilio di un elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni del ragazzino sarebbero gravi, ma non la sua vita non sarebbe a rischio.

