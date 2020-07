Beautiful, anticipazioni puntata 22 luglio: Justin vuole vederci chiaro

Beautiful, anticipazioni della puntata di domani, 22 luglio. Il giallo si infittisce tra le ricerche di Justin e i dubbi di Hope e Xander.

Negli episodi di Beautiful andati recentemente in onda su Canale5 abbiamo visto Emma morire, precipitando con la macchina da un dirupo. A spingerla (accidentalmente?) Thomas, che le stava addosso da alcune puntate, affinché la ragazza non rivelasse ad Hope l’oscuro segreto di cui era venuta a conoscenza: Beth è viva e questa notizia potrebbe ricucire la frattura creatasi nel rapporto tra la giovane figlia di Brooke Logan e Liam Spencer. Adesso la famiglia Forrester si riunisce per omaggiare Emma, ma alcuni personaggi non sembrano del tutto convinti della versione della sua morte data da Thomas.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anticipazioni, Justine Mattera possibile concorrente del Grande Fratello 5

Beautiful: Hope in cerca di risposte, Justin sulle tracce dell’assassino

Dalle puntate americane scopriamo che Justin non sembra darsi per vinto e decide di indagare sulla morte della nipote. A quanto emerge, infatti, la polizia non ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla sua morte. È stato solo un incidente o qualcuno l’ha spinta intenzionalmente giù da quel dirupo? Nel frattempo Pam rivela degli sconcertanti dettagli sulle ultime ore di vita di Emma: la donna l’ha vista litigare animatamente con Thomas ed alcune persone, all’interno della Forrester, sanno benissimo perché.

Mentre Xander, Flo e Zoe cominciano a nutrire importanti sospetti nei confronti di Thomas, anche Hope e Brooke si mettono sulle tracce dell’assassinio di Emma. La ragazza stava infatti scrivendo un messaggio a Hope prima di morire e questo dettaglio dovrà pur voler dire qualcosa. Continuate a seguirci per nuove anticipazioni!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Casa di Carta, in arrivo la stagione 5. Tutte le anticipazioni

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter