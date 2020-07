Calciomercato Juventus, nuova contropartita per il Napoli nella trattativa per Milik

La Juventus per strappare l’attaccante al Napoli Arkadiusz Milik, obiettivo di calciomercato bianconero, starebbe valutando l’ipotesi di inserire come contropartita Luca Pellegrini.

Domani sera la Juventus affronterà l’Udinese in trasferta in quello che può essere il primo match point per lo Scudetto. Per portare a casa il titolo, i bianconeri dovranno battere i friulani e sperare che stasera l’Inter non vinca contro la Fiorentina. Intanto, la dirigenza pare stia per concludere una trattativa di calciomercato di cui si parla da giorni. Secondo alcune indiscrezioni, pare che l’affare per portare alla corte di Sarri l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento nella trattativa di una nuova contropartita tecnica. Si tratta del giovane esterno difensivo Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari. All’allenatore partenopeo Rino Gattuso l’esterno piace molto ed avrebbe già dato il suo assenso per chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini potrebbe essere inserito nella trattativa con il Napoli per Milik

In queste settimane di trattative di calciomercato in vista della prossima stagione pare ormai consolidato l’obiettivo della Juventus di rinforzare il reparto offensivo, già ricco di diversi campioni. I bianconeri stanno valutando le mosse in entrata, considerata la quasi certa partenza di Gonzalo Higuain e di Douglas Costa, seguito da diverse società. Sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Fabio Paratici, ma pare che in cima alla lista ci sia l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco non ha ancora rinnovato con il club partenopeo e pare intenzionato a trasferirsi a Torino. Milik avrebbe già un accordo verbale con il club e sarebbe pronto a vestire la maglia bianconera.

L’operazione che non ha visto passi in avanti negli ultimi giorni, secondo quanto riporta Repubblica, potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento del cartellino di Luca Pellegrini, esterno difensivo in prestito al Cagliari. Il Napoli, che fino ad ora sembrava interessato solo a Federico Bernardeschi, pare possa essere allettato dalla nuova contropartita tecnica. Pellegrini, difatti, piace molto al tecnico Gattuso che avrebbe già dato il proprio placet per lo scambio.

Il terzino classe 1999 potrebbe costituire una valida alternativa a Mario Rui, considerate anche le condizioni fisiche di Ghoulam.

Il cartellino di Milik è valutato dal Napoli sui 40 milioni di euro, la Juventus, dunque, oltre al cartellino di Pellegrini (circa 15 milioni) potrebbe aggiungere un conguaglio economico.