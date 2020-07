Ecobonus scooter elettrici: è attiva la piattaforma del Mise

Da ieri 22 luglio è attiva la piattaforma del Mise per ottenere l’ecobonus per gli scooter elettrici. Si può prenotare il contributo per l’acquisto con la rottamazione, e a breve sarà possibile anche prenotare il contributo senza la rottamazione.

Dal 22 luglio è attiva la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) per ottenere l’ecobonus per gli scooter elettrici.

E’ già quindi possibile prenotare il contributo per l’acquisto con la rottamazione e a breve sarà possibile anche prenotare il contributo senza la rottamazione.

Infatti con la conversione in legge del Decreto Rilancio (il D.L. n. 34 del 2020, approvato definitivamente in Senato il 16 luglio) sono divenute definitive e operative le misure introdotte dal Governo per incentivare l’acquisto di moto e scooter elettrici e ibridi (con e senza rottamazione).

Lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo Economico che ha appunto reso disponibile la piattaforma online.

Ecobonus scooter elettrici e ibridi: le percentuali

Le percentuali sono le seguenti: -30% del prezzo d’acquisto fino a massimo di 3.000 euro se non c’è contestuale rottamazione.

Si arriva invece al -40% del prezzo d’acquisto, fino a massimo 4.000 euro se c’è anche rottamazione.

La misura non riguarda solo scooter elettrici ma anche ibridi e in particolare l’acquisto di veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e). P

Non ancora operative le altre novità relative all’ecobonus, introdotte dal Decreto Rilancio.

Può essere utile tenere d’occhio il portale del Mise sugli Ecobonus che riporta ogni dettaglio utile e aggiornato in merito.

