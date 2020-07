L’Ispettore Raquel Murillo più sexy che mai. “La casa di carta” si fa bollente – FOTO

Itziar Ituño, l’ispettrice Raquel Murillo de “La Casa di Carta”, continua a far innamorare i suoi fan con una foto sensuale e aggressiva

Itziar Ituño – nome in codice Lisbona – è nata a Basauri, nei Paesi Baschi, il 18 giugno 1974. Da sempre appassionata di recitazione, ha studiato presso la Escuela de Teatro de Basauri. Parallelamente ha anche frequentato il corso di laurea in sociologia. Tra i due settori ha infine prevalso quello della recitazione, che l’attrice ha sempre inseguito fino a ottenere il successo mondiale arrivato nel 2017 con “La Casa di Carta”, dopo alcuni film e serie Tv in lingua spagnola.

Itziar è da sempre una grande sostenitrice dell’ambiente marino minacciato dall’inquinamento e dal riscaldamento globale. E’ legata all’argomento anche perché suo marito Roberto Awanai è un nativo dell’Amazzonia, terra minacciata dalla deforestazione massiccia. Di nazionalità peruviana, Roberto ha origini guaraniane, proprie di una delle tribù amerindi che popolano diversi Paesi dell’America Latina. Con Awanari e altri tre musicisti Itziar fa parte della band rock Ingot.