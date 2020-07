Temptation Island, il video choc per Antonella Elia: lacrime al falò. La showgirl è stata molto male per le parole del suo fidanzato Pietro

Temptation Island entra nel vivo: Antonella Elia è stata chiamata nel pinnettu per guardare un video del suo fidanzato Pietro. Ci è rimasta veramente male quando ha sentito le sue parole. “Lei è arida perché non è madre, non capisce. Quando io vedo mio figlio e torno da lei che sono un po’ malinconico mi dice sempre di non tornare, “se stai così meglio che ti stai a casa tua”. Non capisce che io sto male quando poi lo saluto. Quindi come funziona, Pietro va bene soltanto quando non sta male?”.

Temptation Island: quarta puntata, falò choc per la nostra Antonella Elia

Arrivati al falò, Antonella ha visto un video che l’ha fatta stare veramente male. Pietro è andato a cena con la tentatrice e qui ha cominciato a parlare di Antonella. “Io a differenza sua, qualcosa ho fatto, ho costruito nella vita. Lei no. Lei è l’eterna indecisa. Quando io l’ho conosciuta, lei erano due anni che non stava con un uomo. E che in questi due anni non era stata bene da sola, perché alla fine ha tante persone che la chiamano, ma ha poche amiche vere. Lei ha sofferto tantissimo la solitudine e ha paura di restare da sola. Una volta lei ha pianto dicendomi “se muoio domani, non sarò ricordata da nessuno”.

Nella scena successiva, i due erano nel villaggio e stavano “eludendo” le telecamere. Pietro poi va in mezzo alle single e si fa baciare la guancia da tutte. Dopo torna in camera con Lorenzo, lui le chiede “cos’hai fatto?” e Pietro risponde “l’ho baciata”.