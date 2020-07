Floriana Messina, pantaloncino aderente, non nasconde nulla: unica – Foto

Floriana Messina sempre più esplosiva, la showgirl fa impazzire i suoi followers su Instagram: forme spettacolari e dettagli bollenti

Bellezza e sensualità esplosive e in salsa tutta partenopea. Questo è Floriana Messina, una delle showgirl più seguite del momento su Instagram. Come forse qualcuno ricorderà, Floriana ha partecipato all’edizione 2011 del Grande Fratello. Da allora, di strada ne ha fatta, accrescendo notevolmente la sua notorietà. Anche se rispetto a quei tempi, Floriana è cambiata molto. Non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, cambiando aspetto, soprattutto per quanto riguarda le sue forme. I risultati, sul web e non solo, sono sotto gli occhi di tutti.

