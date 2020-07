Ha vinto Amici 2004, com’è diventato e cosa fa adesso – FOTO

Ricordate il vincitore della terza edizione di Amici? È stato Leon Cino, il biondo ballerino che nel programma di Maria De Filippi è arrivato sul podio. Oggi ha quasi 38 anni, ecco com’è

Ricordate Leon Cino? Vinse la terza edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. È stato uno dei pochi ballerini a vincere il talent show ideato dalla moglie di Costanzo. Leon, di origini albanesi, si è distinto fin da subito nel corso della frequentazione della scuola per le sue grandi doti ed è arrivato dritto in finale.

Capelli biondi, sguardo da bravo ragazzo e ballerino dalle grandi doti, Leon è entrato subito nel cuore del pubblico. Anche il suo nome per via delle assonanze è stato facile da ricordare e seguita è stata anche la sua storia d’amore con Samantha Fantauzzi, anche lei allieva della scuola di Maria De Filippi.

Ma dalla fine del programma in poi si è saputo ben poco di Leon almeno nella televisione di casa nostra. Ma com’è diventato oggi? Cosa fa? Lo scopriamo insieme.

Amici, Leon Cino cosa fa oggi a quasi 38 anni

Visualizza questo post su Instagram Foto di @enzoraineri ad @unaragazzaperilcinemaufficiale Un post condiviso da Leon Cino (@leoncinoofficialpage) in data: 19 Nov 2018 alle ore 2:37 PST

Leon è rimasto nel cuore degli Italiani e molti sono gli spettatori del programma Amici che vorrebbero sentir parlare di lui e capire cosa fa, come è diventato e se la danza sia sempre il suo mondo.

Non ci son molte notizie su di lui, che a breve, il 10 di agosto compirà 38 anni. In base alle ultime indiscrezioni, Leon pare che continua a ballare e proprio la danza sia il mondo in cui lavora. Ha fondato una scuola di danza tutta sua chiamata Leon Cino DAS e nel 2016 anche la Trinacria Dance Company, della quale è coreografo e ballerino.

Di recente lo abbiamo rivisto in tv quando a gennaio è tornato all’interno della scuola di Amici in veste di insegnante per un giorno. Molti lo avrebbero voluto come insegnante per il serale ma non è stato così.

In questa occasione il ballerino albanese ha ricordato agli alunni l’importanza dell’esperienza che si fa grazie ai talent ma anche l’essere educati e disciplinati.

Visualizza questo post su Instagram @unaragazzaperilcinemaufficiale Grazie 🙏 “Coreografo” Un post condiviso da Leon Cino (@leoncinoofficialpage) in data: 13 Set 2019 alle ore 10:13 PDT

“Io qui mi sono aperto a tante cose, a tanti generi diversi – ha detto Leon – Facevo cose diverse da quelle che facevo io e poi ho acquisito altre esperienze. Nel nostro mondo bisogna apprendere qualsiasi cosa. Mi piaceva flamenco e imparavo tutto. Amo la danza, per questo non mi buttavo mai giù. Dovete essere più forti”.

