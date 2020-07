Ha vinto Sanremo 1992, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 1992 fu l’edizione che vide Pippo Baudo come presentatore per la prima volta, condusse poi le successive quattro kermesse canore

Sanremo 1992, oltre a essere il Festival che vide la prima conduzione di Pippo Baudo, fu anche la kermesse delle polemiche. Jo Squillo presentò la canzone ‘Me gusta il movimento’ ma venne squalificata perché risultò non essere inedita. Al suo posto si aggiunse alla gara Pupo (che si presentò con il suo nome vero, Enzo Ghinazzi) con il brano ‘La mia preghiera’ ma non riuscì ad approdare alla finale. In seguito alla sua eliminazione, Pupo disse di aver “comprato” il 4° posto a Sanremo 1984 con l’acquisto di varie schedine del Totip del valore complessivo di 75 milioni di lire, facendo intendere che la gara era truccata. All’epoca comprando una schedina del Totip si poteva votare per i cantanti in gara al Festival. Ma veniamo alla kermesse canora: al terzo posto si qualificò Paolo Vallesi con il bellissimo inno alla vita, chiamato appunto ‘La forza della vita‘. Questa volta riuscì a salire sul podio Mia Martini, che due anni prima era arrivata solo sesta con grande stupore di tutti. La cantante di Bagnara Calabra portò a Sanremo 1992 ‘Gli uomini non cambiano‘, che quindi si piazza seconda con 7.247 voti.

Il vincitore di Sanremo 1992

Con 7.865 voti primo in classifica arrivò Luca Barbarossa con la dolcissima ‘Portami a ballare‘ dedicata alla madre. L’ultima partecipazione del cantante a Sanremo è stata nel 2018 con la canzone ‘Passame er sale‘. L’anno dopo è stato giudice di Sanremo giovani quando nella gara dei campioni ha trionfato Mahmood.

Classifica dei 20 Campioni in gara al Festival di Sanremo 1992

1º Luca Barbarossa Portami a ballare

2º Mia Martini Gli uomini non cambiano

3º Paolo Vallesi La forza della vita

4º Pierangelo Bertoli Italia d’oro

5º Massimo Ranieri Ti penso

6º Matia Bazar Piccoli giganti

7º Flavia Fortunato e Franco Fasano Per niente al mondo

8º Tazenda Pitzinnos in sa gherra

9º Fausto Leali Perché

10º Riccardo Fogli In una notte così

11º Michele Zarrillo Strade di Roma

12º Mariella Nava Mendicante

13º Drupi Un uomo in più

14º Peppino di Capri e Pietra Montecorvino Favola blues

15º New Trolls Quelli come noi

16° Ricchi e Poveri Così lontani

17° Scialpi È una nanna

18° Lina Sastri Femmene ‘e mare

19° Paolo Mengoli Io ti darò

20° Enzo Ghinazzi La mia preghiera

21° Mino Reitano Ma ti sei chiesto mai

22° Nuova Compagnia di Canto Popolare Pe’ dispietto

23° Giorgio Faletti e Orietta Berti Rumba di tango

24° Formula 3 Un frammento rosa

