Laura Chiatti, al mare il bikini esplode: scollatura da urlo – FOTO

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più adorate di sempre. Tra i numerosi film e fiction che ha fatto nella sua carriera, negli ultimi anni ha trovato anche l’amore con Marco Bocci, con cui si è sposata e ha avuto dei figli. I due sono una coppia amatissima e per questo sono molto seguiti su Instagram, dove postano momenti e sprazzi di vita quotidiana.

Laura Chiatti e lo scatto che ha fatto impazzire i fans su Instagram

“Il mare è come la musica: contiene e suscita tutti i sogni dell’anima” ha scritto come didascalia del suo ultimo post. Laura si sta godendo il sole e il mare, come stanno facendo tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo in questo periodo. Per via del covid, temevamo di dover passare l’intera estate in casa, invece abbiamo la libertà di uscire e di goderci l’Italia come non abbiamo mai fatto prima, quando avevamo la possibilità di scappare all’estero senza pensarci due volte.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Sei la mia attrice preferita da sempre. Ti seguo da quando hai fatto il film “Pazzo d’amore”, chi può dire di conoscerlo? Sono passati già vent’anni ed è davvero triste non riuscire a trovarlo in streaming. Io ho conservato la cassetta solo per te”.

