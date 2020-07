A 10 anni dalla nascita degli One Direction, Louis Tomlinson ricorda con tenerezza i momenti trascorsi insieme ai compagni di band.

Era il 23 luglio del 2010 quando i giudici di XFactor decisero di unire in un’unica band cinque concorrenti presentatisi singolarmente alle audizioni: da allora Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik hanno scritto un pagina di storia. Un fenomeno di proporzioni mondiali, una band in grado di vendere oltre 50 milioni di dischi in soli 6 anni di attività e di restare sulla cresta dell’onda anche dopo la perdita di un membro della band ed una pausa durata oltre 4 anni (e tutt’oggi in corso). In questi dieci anni ne sono successe di cose e Louis Tomlinson le ricorda tutte con grande affetto, dedicando ai suoi compagni di band parole cariche di sincera commozione.

One Direction, Louis Tomlinson ricorda con affetto i dieci anni di musica e amicizia

Feeling pretty emotional today. 10 years!! Spent the morning watching old interviews and performances. Just wanted to send a massive thank you to ALL of my band mates. What we did together was incredible — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 23, 2020

“Mi sento piuttosto emozionato oggi. 10 anni!! Ho passato l’intera mattinata a riguardare vecchie interviste e performance”

Così Louis Tomlinson festeggia i 10 anni dalla nascita degli One Direction. L’ex componente della band (ora cantante solista) aggiunge poi un sentito ringraziamento a “TUTTI” i suoi compagni. È proprio quel “tutti”, così vistosamente scritto in capslock, a lasciar cadere ogni dubbio riguardo al tipo di rapporti che intercorrono tra lui e l’ex collega, Zayn Malik. Quest’ultimo ha infatti lasciato la band nel 2015 e molti vociferavano che tra i due non scorresse più buon sangue. Niente di più falso e Louis Tomlinson lo dimostra taggando l’amico nel tweet successivo.

Too many incredible memories to mention but not a day goes by that I don't think about how amazing it was. @NiallOfficial @Harry_Styles @LiamPayne @zaynmalik . So proud of you all individually. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 23, 2020

“Così tanti incredibili ricordi di cui parlare, ma non passa giorno in cui non pensi a quanto sia stato incredibile”

Il cantante ha poi menzionato i suoi compagni uno per uno, dicendosi incredibilmente fiero del loro lavoro svolto individualmente. Tutti e cinque, infatti, stanno attualmente portando avanti le loro carriere da soliti.

Miss it every day! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 23, 2020

“Mi manca ogni giorno”, conclude Louis Tomlinson, non prima di aver ringraziato i fan in un altro emozionante post. Che dire… gli anni passano, ma le emozioni restano.

