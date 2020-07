Udinese-Juventus: le probabili formazioni ed i precedenti della sfida

Le probabili formazioni ed i precedenti di Udinese-Juventus, primo posticipo della 35esima giornata di Serie A in programma questa sera.

La Juventus ha a disposizione il primo match point per conquistare lo Scudetto. I bianconeri, reduci dal successo interno contro la Lazio, affronteranno in trasferta, nel primo posticipo della 35esima giornata, l’Udinese alle 19:39. La squadra di Sarri, dopo il pareggio a reti bianche dell’Inter contro la Fiorentina in caso di successo può, difatti, festeggiare la vittoria del noto titolo consecutivo con tre giornate d’anticipo. Attualmente la Vecchia Signora è a più sei dall’Atalanta e a più sette dall’Inter e con un successo si porterebbe rispettivamente a più 9 e più 10 che, grazie anche al vantaggio negli scontri diretti, chiuderebbe definitivamente il discorso Scudetto. Discorso completamente diverso per l’Udinese che è ancora in lotta per la permanenza in A. Con quattro giornate da disputare, gli uomini di Luca Gotti sono al 16esimo posto a quattro lunghezze dalla zona rossa.

Udinese-Juventus: le probabili formazioni della sfida

Per fronteggiare la capolista e provare ad allontanare il più possibile la zona retrocessione, il tecnico dell’Udinese si affida al solito 3-5-2 con poche variazioni rispetto al match contro il Napoli. Tra i pali ci sarà Musso, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Becao e Nuytinck al fianco di Samir, che pare in vantaggio nel ballottaggio con De Maio. Il folto centrocampo sarà, invece, formato da Ter Avest e Sema e dai centrali Larsen, De Paul e Fofana. In attacco torna dalla squalifica Okaka che prenderà il posto di Nestorovski al fianco di Lasagna.

Solito 4-3-3 per Sarri a caccia del primo Scudetto in carriera. Davanti all’estremo difensore Szczesny, ci saranno al centro De Ligt e Rugani, che prende il posto dello squalificato Bonucci, e Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali. Ancora out per infortunio Chiellini. Una sola variazione per quanto riguarda la linea mediana rispetto alla gara contro la Lazio con Pjanic che torna al fianco di Bentancur e Rabiot. Il reparto offensivo sarà, invece, affidato al tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. Non convocato Higuain per un problema alla schiena.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Massimiliano Irrati della sezione AIA di Pistoia.

Udinese-Juventus: i precedenti

Allo stadio Friuli va in scena il 92esimo confronto tra Udinese e Juventus nella storia della Serie A. Ad oggi, nel computo totale, è ampiamente avanti la Vecchia Signora con 62 successi, contro i 12 conquistati dai friulani, mentre sono 17 le gare terminate con il punteggio in parità. Prendendo in considerazione solo i match disputati tra le mura amiche dell’Udinese (45) il bilancio pende sempre dalla parte della Juve: 27 le vittorie per i piemontesi, 5 dei friulani e 13 i pareggi.

