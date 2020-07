Giulia De Lellis, il costume copre davvero poco il seno – FOTO

Giulia De Lellis ha condiviso uno scatto in cui è su una bellissima barca in mezzo al mare a prua mentre è distesa a prendere il sole con tanto di occhiali scuri e un bikini molto succinto da cui si intravede il suo Lato A

Visualizza questo post su Instagram good things fall apart so better things can fall together🤍 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 20 Lug 2020 alle ore 5:53 PDT

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto in cui è in barca in mezzo al mare a prendere il sole distesa a prua con tanto di occhiali scuri e un bikini mozzafiato nero a fantasie colorate. Il micro costume che pubblicizza la bella 24enne autrice, tra le altre cose, del libro più venduto del 2019, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, è del noto marchio di intimo e abbigliamento Tezenis. Da come si evince dalla didascalia alla foto della De Lellis la barca è diretta a Portofino sulla Riviera Ligure, dove forse la bella Giulia trascorrerà le vacanze e momenti di relax in compagnia del suo compagno Andrea Iannone. Il pilota motociclistico è l’ex di Belen Rodriguez ma ora è super innamorato della sua Giulia e i due si scambiano dolci dediche sui social network.

La foto in bikini di Giulia De Lellis: in mostra parte del suo Lato A