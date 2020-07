Bianca Guaccero, il sexy Tik TOk scatena i follower – VIDEO

Pubblico in estasi per la performance di Bianca Guaccero sul social Tik Tok: movenze d’incanto scatenano la libidine dei fan

Dolce epilogo per la giovane conduttrice della Rai, Bianca Guaccero che si lascia trasportare dalla frizzantezza di un’estate bollente. L’ilare e solare attrice pugliese, prossima ai 40 anni sembra stia condividendo i suoi scatti d’amore con il nuovo e misterioso compagno di viaggio.

Ma lei non lascia trapelare davvero nulla sulla presunta nuova relazione, dopo la definitiva rottura con Dario Acocella. La conduttrice ha scelto la strada del divertimento puro, senza rinunciare però a mantenere alto l’appeal mediatico e il suo modo gioioso di intrattenere le curiosità del pubblico social.

Da settembre Bianca non si fermerà alle solite sfide da “salotto casalingo” nel suo programma Detto Fatto. Per lei si parla già di un rilancio in grande stile sulle frequenze di Rai 1, che molto probabilmente la vedranno protagonista di una fiction tutta da seguire.

Nel frattempo però Bianca Gauccero è concentrata ad alimentare i dettagli di una ritrovata felicità, scovata ormai da tre anni a questa parte, dopo i disguidi di coppia che le avevano oscurato i sentimenti a lei più cari.

LEGGI ANCHE —–> BENEDETTA ROSSI: LA SUA CHEESECAKE ALL’ITALIANA FA IMPAZZIRE TUTTI I GOLOSI

Una performances da 100 e lode per Bianca Guaccero: fan in estasi

Ricco palinsesto di giornata sulle frequenze social del profilo personale della straordinaria e sorridente Bianca Guaccero. L’ultima apparizione porta la firma di Tik Tok, finito ad incastro tra le stories di Instagram dell’attrice pugliese.

La nuova moda, lanciata dagli ideatori del mondo digitale ha colpito in positivo anche la 39enne di Bitonto, impegnata ad arricchire le giornate dei fan con una serie di movenze supersoniche, da sogno ad occhi aperti.

Lei si trova n una villetta di campagna, impegnata a caldeggiare il web, in compagnia di altre due amiche. Ma la performance in “ballo di gruppo” di Bianca Guaccero sembra non avere rivali.

LEGGI ANCHE —–> E’ stata velina a Striscia nell’89-92: cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Nessuna delle due è in grado di contrastare il suo finissimo e sinuoso movimento sexy, con in dosso quel costume rosa tutto d’un pezzo che rimanda ad un senso d’amore meno ragionato del solito: chapeau e applausi a scena aperta per lei e la sua illimitata felicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.