Ornella Muti, la FOTO più bella e più dolce degli ultimi 20 anni

Ornella Muti ha condiviso una bellissima e dolcissima foto in bianco e nero insieme a un bimbo, il nipote, probabilmente

La Muti ha condiviso uno scatto molto tenero e dolce in cui appare molto solare e affascinante in compagnia di un bellissimo bimbo, che potrebbe essere il figlio di Naike Rivelli, suo nipote quindi. Non è dato sapere chi sia ma la foto è molto bella e Ornella ha un sorriso raggiante e uno sguardo dolce con gli occhi leggermente truccati, che nonostante il bianco e nero si intravede il fatto che siano chiari: i suoi occhi azzurro ghiaccio.

Ornella Muti e suo nipote Akash Cetorelli