Ha vinto Sanremo 1993, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Sanremo 1993 è stato il Festival che vide la vittoria di Laura Pausini, ad appena 18 anni, nella sezione Novità con il brano ‘La solitudine’

Il ricordo più importante del Festival di Sanremo 1993 è sicuramente la vittoria di una giovanissima Laura Pausini nella sezione Novità con la sua prima canzone, rimasta nella storia della musica leggera italiana, ‘La solitudine’. Di lì a qualche anno, Laura sarebbe diventata una star a livello internazionale, tutt’ora la cantante nostrana più famosa all’estero. La conduzione fu affidata per il secondo anno consecutivo a Pippo Baudo affiancato da Lorella Cuccarini. Il terzo gradino del podio fu occupato da Grazia Di Michele e Rossana Casale con ‘Gli amori diversi‘, considerato dalla critica e stampa un brano che tratta di amori omosessuali. Al secondo posto si posizionò Cristiano De Andrè con ‘Dietro la porta’.

Il vincitore di Sanremo 1993

Vinse il Festival di Sanremo 1993 Enrico Ruggeri con la canzone dai ritmi rock ‘Mistero’. Ultimamente il cantante milanese, oltre ad aver partecipato a Sanremo 2018 in coppia con i Decibel (si posizionarono al 16 posto) con il brano ‘Lettera dal Duca’, ha condotto insieme a Bianca Guaccero ‘Una storia da cantare’, per tre sabato consecutivi a febbraio prima del lockdown.

Classifica dei 20 Campioni in gara al Festival di Sanremo 1993

1° Enrico Ruggeri Mistero

2° Cristiano De Andrè Dietro la porta

3° Rossana Casale e Grazia Di Michele Gli amori diversi

4° Matia Bazar Dedicato a te

5° Renato Zero Ave Maria

6° Mietta e i Ragazzi di Via Meda Figli di chi

7° Paola Turci Stato di calma apparente

8° Biagio Antonacci Non so più a chi credere

9° Amedeo Minghi Notte bella, magnifica

10° Francesca Alotta Un anno di noi

11° Andrea Mingardi Sogno

12° Roberto Murolo L’Italia è bbella

13° Tullio De Piscopo Qui gatta ci cova

14° Loredana Bertè e Mia Martini Stiamo come stiamo

15° Nino Buonocore Una canzone d’amore

16° Jo Squillo Balla italiano

17° Ladri di Biciclette e Tony Esposito Cambiamo musica

18° Maurizio Vandelli, Dik Dik e Camaleonti Come passa il tempo

19° Francesco Salvi Dammi 1 bacio F

20° Peppino Gagliardi L’alba

21° Peppino di Capri La voce delle stelle

22° Schola Cantorum Sulla strada del mare

23° Alessandro Canino Tu tu tu tu

24° Milva Uomini addosso

LEGGI ANCHE -> Ha vinto Sanremo 1991, com’è diventato e cosa fa ora FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il video di ‘Stato di calma apparente’ di Paola Turci a Buona Domenica 1993