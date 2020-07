Recovery Fund, in arrivo 3.480 euro per ogni italiano: come averli

In arrivo 3.480 euro per tutti gli italiani. Questa la cifra ottenuta se si calcolano i 209 miliardi di fondi che il premier Giuseppe Conte è riuscito a ottenere per l’Italia grazie al Recovery Fund

I 3.480 euro saranno versati sul conto corrente nazionale dato che il Recovery Fund ha garantito al nostro Paese una cifra di 209 miliardi di euro. Questa cifra sarà divisa in 127 miliardi come prestiti da restituire entro il 2058 e 81 a fondo perduto. L’Italia dovrà rispettare il Recovery Plan per ottenere questo denaro, non verranno quindi dati automaticamente. Occorrerà presentare entro metà ottobre alla Commissione europea un piano di riforme per il biennio 2021-2023. Il primo blocco di fondi dovrà essere usato per il biennio 2021-2022, così come recita il punto A15 dell’accordo. La Commissione Europea ha indicato a ogni Paese che gli investimenti devono rispettare le linee guida: le indicazioni quindi devono rispettare la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della pubblica amministrazione e l’efficienza del sistema giudiziario. E anche, infine, una riforma delle pensioni.

Il piano riforme del governo a seguito del Recovery Fund

Quindi il governo italiano deve in 3 mesi presentare un piano di riforme con costi e tempi, ritorno economico e progetti ben precisi. Deve inoltre usare 150 miliardi circa dei fondi (il 70%) entro il 2022 e sempre secondo il severo contro dell’Unione Europea, che se qualcosa non va secondo i suoi piani, sospenderà tutte le erogazioni. Il piano di investimenti delle riforme prevede o dovrebbe prevedere un ritorno superiore ai capitali impiegati.

Dunque, se il governo saprà investire e spendere bene questi soldi, nei prossimi anni tutti gli italiani saranno più ricchi.