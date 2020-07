Adriana Volpe, il costume da infarto: tutto bianco tutto trasparente – FOTO

Ariana Volpe, una delle conduttrici più amate della tv, incanta i suoi fan pubblicando sulla sua pagina social una foto in cui mostra la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Che faccio…Esco? Ma quando facciamo una diretta insieme ? @zileaofficial Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 23 Lug 2020 alle ore 12:22 PDT

Bella e simpatica come sempre Adriana Volpe incanta i suoi oltre 426 mila follower di Instagram pubblicando una foto che lascia senza fiato. L’amatissima showgirl ha regalato ai fan uno scatto mentre è in vacanza sul lago di Como, bellissima e con un sorriso da far invidia allo spettacolo della natura che la circonda. Adriana si mostra fasciata da un elegante costume intero che avvolge le sue generose forme. Il colore bianco poi riesce a mettere in risalto lo stupendo colorito ambrato che la sua pelle ha ottenuto dopo essere stata baciata dal sole. Ad affascinare di più è certamente il suo sorriso, aperto e coinvolgente come già più volte i fan di Adriana hanno potuto apprezzare. Una foto dov’è regalata ai follower una bellezza e una simpatia che in pochissimo tempo le ha fatto guadagnare più di 8 mila cuoricini e commenti estasiati.

Adriana Volpe e la polemica con Carmen Di Pietro

Visualizza questo post su Instagram Buon fine settimana 😘 sulle storie vedete dove sono arrivata in canoa 😂 Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 25 Lug 2020 alle ore 5:14 PDT

Adriana Volpe è particolarmente amata dal pubblico televisivo anche grazie alla sua correttezza e schiettezza. Due doti che l’hanno portata ad avere diversi scontri con dei colleghi, famoso ormai quello con l’ex compagno di lavoro Giancarlo Magalli. L’ultima presa di posizione c’è stata venerdì 24 luglio con Carmen Di Pietro, ospite di “Ogni Mattina” che la Volpe conduce insieme ad Alessio Viola. Motivo della discussione una bizzarra abitudine di Carmen Di Pietro. A quanto pare la showgirl napoletana sarebbe solita ogni mattina mettere a soqquadro il suo armadio buttando a terra tutte le scarpe. Una mania ripresa anche dalle telecamere di “Ogni Mattina” provocando l’indignazione di Adriana Volpe che è intervenuta redarguendo la sua ospite.

“Non è un bel messaggio questo – ha voluto precisare la conduttrice – ogni oggetto acquistato è frutto di un sacrificio e bisogna trattarlo con il giusto rispetto“.