Michelle Hunziker in montagna, pronta per la ginnastica è stupenda – Foto

Michelle Hunziker sempre bella e solare anche in versione nature prima dell’allenamento ad alta quota. Un vortice di simpatia e solarità

Vacanza, montagna e anche allenamento. Questi sono i giorni di Michelle Hunziker che ieri è fuggita sulla Dolomiti, in uno dei luoghi più belli della nostra Italia che lei da svizzera, ormai naturalizzata italiana, ama da morire.

Bella più che mai ha scelto il cuore delle montagne per passare questo week end circondata dai pini e dal verde delle montagne. Ma non rinuncia all’allenamento Michelle nemmeno quando è in vacanza e lo annuncia con anticipo.

Appuntamento per tutti alle 11 di questa mattina, sana e nutriente colazione e via con la cura del corpo che la presentatrice non ha abbandonato nemmeno durante la quarantena. Anzi è stato proprio in questo periodo che ha iniziato a condividere con i suoi fan i suoi allenamenti quotidiani e lo fa ancora oggi.

Ironizza con una delle sue parole cult inventate a Striscia la Notizia, e lancia il work out “Iron ciapet” in completo grigio e capelli legati in una coda bassa. Mani a pugni, convinzione e costanza, e si parte.

Michelle è bellissima anche senza trucco, nella sua semplicità, spontaneità e simpatia, cuore della sua essenza, che da sempre, fin dai suoi esordi ha rapito il cuore degli italiani.

