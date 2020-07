Coronavirus, Bolsonaro annuncia l’esito del nuovo test

Il presidente del Brasile, positivo da tempo al coronavirus, ha annunciato di aver fatto un nuovo esame e di essersi, questa volta, “negativizzato”

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato di essere finalmente negativo al coronavirus. Lo ha spiegato in un tweet confermando che l’ultimo test che ha fatto ha avuto esito negativo.

Bolsonaro che fin dallo scoppio della pandemia si era sempre mostrato scettico e negazionista nei confronti del virus, lo scorso 7 luglio, ha ceduto le armi. Anche lui contagiato e positivo al Covid-19. Positività confermata per ben tre volte, l’ultima mercoledì scorso.

Bolsonaro, molto fiero, ha annunciato di essersi “negativizzato”. Si mostra con il pollice alzato nella foto su Twitter con un ok soddisfatto e anche una scatola di idrossiclorochina, il farmaco antimalarico che più volte ha difeso anche se non c’è nessuna conferma da parte della scienza sulla sua efficacia contro il coronavirus. Il leader l’ha usato per curarsi.

Leggi anche —> Coronavirus, il bollettino del 25 luglio: i dati dell’epidemia

Coronavirus, Bolsonaro ancora superficiale sulla malattia

Bolsonaro nel suo annuncio non ha specificato la data in cui è stato effettuato il test che ha dato la negatività ma dall’ufficio stampa della presidenza, con una nota, mercoledì era stato evidenziato che lo stato di salute del presidente era “in buona evoluzione”. È stato mercoledì il giorno in cui Bolsonaro risultava ancora positivo. Oggi invece l’esito è contrario.

Il presidente ha trascorso il periodo di isolamento nella sua residenza del Palacio da Alvorada e spesse volte è stato però avvistato all’aperto, camminando intorno al palazzo non da solo però. Con lui le guardie del corpo e alcuni suoi collaboratori.

Molte le volte in cui è stato beccato anche senza mascherina. Una superficialità la sua imperterrita nonostante la malattia lo abbia colpito di persona.

Leggi anche —> Covid-19, il direttore dell’Oms Ghebreyesus: “Non torneremo alla vecchia normalità”

Non ha infatti cambiato totalmente il suo pensiero sul virus che ha definito “sovrastimato”. Secondo il presidente del Brasile, infatti, la maggior parte delle persone che saranno contagiate “non sentiranno nulla e staranno benissimo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.