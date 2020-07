Covid-19, arriva la mascherina che cancella il virus

Covid-19, un gruppo dell’Istituto di Medicina molecolare di Joao Lobo Antunes ha messo a punto una mascherina capace di neutralizzare il virus.

Il coronavirus continua a terrorizzare il mondo intero. I casi positivi crescono con un ritmo elevato così come i decessi. In alcuni paesi la situazione non è sotto controllo mentre in altri il trend, dopo settimane di rilassamento, comincia a preoccupare nuovamente. Gli studiosi di tutto il mondo stanno cercando di mettere a punto una cura o un vaccino per bloccare l’avanzata del virus. I governi continuano a suggerire l’utilizzo di mascherine e ad imporre il divieto di assembramenti. Le mascherine, con l’arrivo del caldo, sono difficili da indossare. Un gruppo dell’Istituto di Medicina Molecolare João Lobo Antunes ha ideato una mascherina capace di neutralizzare il virus.

