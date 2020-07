Coronavirus, Pesaro Urbino: finisce male una rimpatriata. 6 i positivi

Coronavirus, nuovo focolaio sviluppatosi a partire da un positivo di Pesaro Urbino. L’uomo si era recato ad una festa con 70 persone. 6 i positivi, 3 persone in sospeso.

Tragico epilogo per una rimpatriata di studenti nati nel ’78 dopo che uno di loro è risultato positivo al Covid. Il 42enne, secondo le ricostruzioni, era cosciente della propria condizione, ma ha deciso comunque di partecipare alla cena, venendo in contatto con 70 persone. Tutti i presenti alla festa sono adesso in isolamento precauzionale nelle proprie case. La cena si è svolta in un locale di Villagrande, in provincia di Pesaro e Urbino.

Coronavirus, Pesaro Urbino: 6 i contagiati, 3 persone in attesa

Secondo quanto riportato dai giornali locali, le 70 persone presenti alla festa sono adesso in isolamento precauzionale. 6 i positivi accertati, ma 3 persone rimangono in attesa di un responso. I tre sembrano infatti presentare sintomi lievi, che lascerebbero presagire un’infezione da Coronavirus, ma i primi test hanno dato esito indefinito sulla loro positività. L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un contagio analogo, verificatosi nella stessa provincia e, addirittura, nella stesso paese. Alcuni giorni fa, infatti, un paziente sintomatico aveva partecipato ad un battesimo. I 30 partecipanti all’evento sono attualmente in isolamento domiciliare.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del paese con un post su Facebook, che dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici e ammonisce la popolazione sul consueto utilizzo della mascherina e del distanziamento sociale. Potete leggere il comunicato ufficiale sulla pagina del Comune di Montecopiolo.

