Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni e i precedenti

Le probabili formazioni ed i precedenti di Juventus-Sampdoria, gara valida per la 36esima giornata di campionato in programma questa sera.

Secondo match point per la Juventus che questa sera ospiterà la Sampdoria all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la 36esima giornata di campionato. I bianconeri, reduci dalla sconfitta esterna contro l’Udinese, sono in testa alla classifica a più 4 dall’Inter, più 5 dall’Atalanta e più 8 dalla Lazio che sfiderà il Verona alle 19:30. Il gap in classifica consentirebbe alla squadra di Sarri di laurearsi Campione d’Italia solo con un successo sui blucerchiati. Situazione completamente diversa per il club ligure che non ha più nulla da chiedere al campionato. I blucerchiati hanno già ottenuto matematicamente la permanenza in Serie A e si ritrovano al 14° posto a più 9 dalla zona rossa.

Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni

I bianconeri tornano in campo con il solito 4-3-3 con Szczesny tra i pali dietro la linea difensiva composta da De Ligt e Bonucci al centro e sulle corsie esterne Alex Sandro e Cuadrado, unico cambio in difesa rispetto alla gara contro l’Udinese. A centrocampo dovrebbe rientrare Pjanic, in vantaggio nel ballottaggio con Matuidi, per affiancare Rabiot e Bentancur. Il reparto offensivo dovrebbe essere affidato al tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. Out per infortunio Douglas Costa che per via di una lesione all’adduttore ha chiuso in anticipo la stagione, ancora in dubbio Higuain per via di un problema alla schiena.

Il tecnico Claudio Ranieri, già sicuro della salvezza, riproporrà il 4-4-2 con diverse conferme rispetto al derby contro il Genoa. A difendere la porta blucerchiata ci sarà Audero, mentre la linea difensiva sarà formata da Bereszynski e Augello sulle fasce e Yoshida e Tonelli, al posto dello squalificato Colley, al centro. A centrocampo sulle corsie ci saranno De Paoli e Jankto e al centro Thorsby, Linetty. Indisponibili Vieira per squalifica ed Ekdal per infortunio. In attacco dovrebbe tornare titolare Quagliarella, dopo la panchina contro il Genoa, al fianco di Gabbiadini.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Bentancur, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Juventus-Sampdoria: i precedenti della gara

Questa sera va in scena la 124esima sfida tra Juventus e Sampdoria in Serie A. Analizzando i confronti tra le due società, il bilancio è a favore dei bianconeri che hanno conquistato 60 vittorie, poco mento della metà dei match disputati ad oggi, contro le 26 dei blucerchiati, 37 i pareggi complessivi. Si allarga sensibilmente il gap prendendo in considerazione le gare disputate a Torino (61): 37 successi dei padroni di casa, 5 dei liguri e 19 i pareggi.

