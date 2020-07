Mercedesz Henger il cambio da urlo, è uno spettacolo d’eros – FOTO

Mercedesz Henger ha cambiato totalmente il look della sua lunga chioma bionda: una foto su Instagram mostra il cambio radicale

La bella Mercedesz mostra ai suoi fan il suo nuovo look e chiede cosa pensano, dicendo anche che è un’idea che l’è venuta l’altra notte e il suo fidato parrucchiere l’ha aiutata a realizzarla. Oltre alla nuova acconciatura, l’influencer si mostra in pantaloncini bianchi cortissimi e con una canotta marrone da cui si vede perfettamente che sotto manca il reggiseno. Il tutto per l’estrema gioia dei suoi follower su Instagram. Tanti i commenti, dai “sei bellissima”, “stai benissimo” a chi invece era affezionato al suo look precedente e ha scritto “meglio prima”, passando per altri commenti non ripetibili… da censura!

Il cambio di look della bella Mercedesz Henger