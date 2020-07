WhatsApp, come togliere “sta scrivendo” nelle chat iPhone o Android

Se volete difendere ulteriormente la vostra privacy su WhatsApp e scoprire come togliere “sta scrivendo” nelle chat dell’app, siete nell’articolo giusto

Ogni volta che noi scriviamo su WhatsApp, il contatto o il gruppo di utenti sa subito che stiamo per inviare un messaggio in chat. Infatti nella chat in questione appare il nostro numero di cellulare seguito dalla scritta “sta scrivendo“. Si tratta di una funzionalità innocua, se effettivamente alla fine scegliamo di mandare quanto avevamo iniziato a digitare.

Se invece a un certo punto ci ripensiamo e non inviamo più nulla, chi o coloro che non ricevono più nulla vi possono chiedere cosa volevamo inviare e magari così si possono ingenerare discussioni. Così se volete evitare questo genere di disguidi, sappiate che esiste un modo per togliere “sta scrivendo” nelle chat WhatsApp. Si tratta di un trucco molto semplice per difendere la vostra privacy.

