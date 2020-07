Taylor Mega , il lato A è una poesia all’amore – FOTO

Taylor Mega haa condiviso uno scatto fenomenale su Instagram: la ragazza ha messo in mostra la sua sensualità e la sua bellezza.

Taylor Mega è una modella ed influencer molto seguita dal popolo italiano. La ragazza ha un grosso seguito anche sui social: il suo account vanta 2,5 milioni di follower. La nativa di Udine ha raggiunto maggiore popolarità partecipando a programmi molto noti come ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Grande Fratello 16’. Taylor, in questi anni, ha avuto diverse storie e diversi flirt con vari personaggi. All’inizio del 2018 ha avuto una relazione sentimentale con Flavio Briatore; in seguito la 26enne si è legata a Sfera Ebbasta. La ragazza è stata anche con alcune donne come Giorgia Caldarulo ed ora sta con Tony Effe. La friulana, in ogni modo, continua a pubblicare scatti bollenti in rete. Poco fa Taylor ha condiviso uno scatto incredibile in cui lascia ben poco spazio all’immaginazione.

