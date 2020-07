Beautiful, anticipazioni puntata 28 luglio: la resa incondizionata di Hope

Beautiful, anticipazioni: la festa in spiaggia di Steffy si prospetta tutt’altro che tranquilla. Thomas droga Liam, ma Hope fa in tempo a dirgli che…

Abbiamo lasciato Hope, Liam, Steffy e Thomas impegnati in una festa in spiaggia tutt’altro che tranquilla. Mentre Hope ha chiamato Phoebe con il nome di Beth, suscitando grande preoccupazione nei presenti, Thomas progetta di drogare Liam, così da metterlo in cattiva luce davanti a lei. Ma anche Steffy, che da tempo sogna di ricongiungersi all’ex marito, rientrerà nelle trame di questo intricato e pericoloso gioco.

Beautiful, anticipazioni: Hope dà la sua benedizione a Steffy e Liam

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope è sempre più convinta di dover lasciare andare Liam. “Non sono più tuo marito, ma ciò non significa che smetterò di prendermi cura di te” gli ha detto lui nell’episodio precedente, ma la giovane Logan sente di dover andare avanti con la sua vita e proprio per questo la vedremo dare il suo beneplacito a Liam e Steffy. Secondo Hope, infatti, Liam sembra essere piuttosto felice in compagnia della sua storica nemica e delle loro due figlie. Liam è infatti il padre biologico di Kelly ed il padre adottivo di Phoebe e Hope vorrebbe che le bambine crescessero in compagnia di entrambi i genitori.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam prenderà Hope molto sul serio, non prima di averla sconvolta con il suo strano comportamento. Colpa di Thomas che, indirettamente, aiuterà anche la sorella a riconquistare l’ex marito. Cosa succederà tra i due? Continuate a seguirci per scoprirlo!

