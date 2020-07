Federica Fontana splendida al mare, le sue forme fanno boom di Like – foto

Federica Fontana in splendida forma si gode le vacanze e dà qualche consiglio ai suoi follower che la seguono ovunque, che spettacolo

Alta, capelli biondi al vento e un sorriso unico. Federica Fontana è la donna che tutti vorrebbero. La showgirl è molto attenta alla cura del suo corpo ed per questo che si allena 3 o 4 volte alla settimana e mangia salutare. I suoi fan la adorano e la seguono su Instagram per avere dei consigli di bellezza. Tutti vorrebbero diventare come lei: semplice ma allo stesso tempo divina.

Federica Fontana, quel costume viola lascia immaginare