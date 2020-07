Romina Power: “Se io e Al Bano non ci fossimo innamorati”…

Ieri, domenica 26 luglio, è stato il 50esimo anniversario di matrimonio di Romina Power e Al Bano Carrisi anche se i due non stanno più insieme da tanto tempo

Ieri, domenica 26 luglio, avrebbero dovuto festeggiare le nozze d’oro se fossero rimasti insieme. Erano la coppia più amata d’Italia e ancora oggi la gente spera in un loro ritorno insieme. Per ora Al Bano Carrisi e Romina Power continuano a far sognare i propri fan con la loro musica e i duetti in giro per il mondo. I due cantanti e attori si sposarono a Cellino San Marco, in Puglia, nel paese dove è nato e vive Al Bano, il 26 luglio 1970. Per celebrare questa lieta e un po’ nostalgica ricorrenza, Romina Power ha rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’. La cantante e attrice americana naturalizzata italiana, che ha 68 anni ma ne dimostra di certo meno, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’: “Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto brani e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla”.

Romina Power confessa una curiosità sul suo cognome