WhatsApp, quanto consuma come traffico dati mobili su iPhone o Android

WhatsApp è certamente una delle app più utilizzate al mondo su iPhone e smartphone Android, per questo ci si chiede quanto consuma come traffico dati mobili

Quando si è in giro non sempre si ha la possibilità di trovare una rete Wi-Fi a disposizione, per questo si finisce per usare WhatsApp sotto rete dati mobili. E come è noto, i GB disponibili per noi utenti iPhone o smartphone Android non sono infiniti! Un bel problema perché molti di noi di fatto non si staccano mai dalla famosa app di messaggistica istantanea. Infatti l’applicazione in questione ha soppiantato i classici SMS che tutti noi ci inviavamo fino a qualche anno fa.

Tornando alla questione dei consumi, vediamo quanto consuma come traffico dati WhatsApp e applicazioni concorrenti, come Telegram, Facebook Messenger e Skype. La ricerca è stata eseguita da ‘SOS Tariffe‘ prendendo in esame proprio queste app. Per ognuna di esse sono stati analizzati tre profili di consumo, denominati Light, Medium e Strong.

