Arisa, “sfida accettata”: ma lo sguardo triste non convince i fan – FOTO

Arisa condivide sui social uno scatto in bianco e nero per una challenge “tutta al femminile”. Ma il suo sguardo triste non convince i fan.

L’abbiamo conosciuta 11 anni fa con Sincerità: da allora Arisa ne ha fatta di strada. La sua allegria e la sua incontenibile voglia di vivere hanno stregato il pubblico fin dai primi anni di Sanremo, ma con il tempo la cantante è stata anche in grado di mostrare ai fan le sue mille paure più profonde. Come si suol dire… spesso i sorrisi più radiosi nascondono i dolori più profondi. Arisa non ha paura di mostrarli, né di mostrarsi agli altri per quello che è: una donna fragile, ma non per questo debole, piena di talento e follemente innamorata della vita. Nel suo ultimo post, la cantante ha partecipato ad una challenge “al femminile”, ma ad alcuni fan non ha convinto il suo sguardo triste. Clicca su “successivo” per vedere la foto!

