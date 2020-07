Carolina Marconi fa impazzire, è tutto attillato: top e pantaloni – FOTO

Carolina Marconi ha condiviso due foto in cui è vestita con un top molto attillato, un paio di pantaloni stretti e delle scarpe con il tacco

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti x essere venuti ❤️🥰#hawaianparty #home @nathiluxury @aloha_roma Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina) in data: 24 Lug 2020 alle ore 4:04 PDT

Ieri sera Carolina Marconi ha pubblicato su Instagram due foto in un negozio di abbigliamento di Roma mentre ha indosso un completo: pantaloni stretti, top attillato e scarpe rosa con il tacco. Il top riesce a malapena a contenere il suo abbondante seno e i pantaloni evidenziano le forme dell’ ex gieffina. L’attrice venezuelana ha raccontato in una recente intervista che ha messo da parte la sua carriera di attrice per diventare imprenditrice e ha detto di tagliare e cucire lei personalmente i capi di abbigliamento della sua azienda di moda nonché ha deciso di dare vita a più di 500 suoi disegni di scarpe. Il negozio di vestiti dove ha scattato le foto postate su Instagram è proprio suo, lo store Aloha a Ponte Milvio a Roma.

Le foto “esplosive” di Carolina Marconi