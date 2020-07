Ginevra Lamborghini da infarto, il lato B è spaziale – FOTO

Ginevra Lamborghini continua a rivaleggiare a distanza con la sorella Elettra, scatto in piscina su Instagram da oscar: un lato B da urlo

Non ha la stessa fama di sua sorella Elettra, ma stiamo imparando a conoscerla bene e ad apprezzarla ugualmente. Anche perché a livello di bellezza, con la esuberante sorella, se la gioca, eccome. Ginevra Lamborghini, altra ereditiera di famiglia, ha deciso di curare l’attività di famiglia come scelta di vita, anche se a sua volta ha debuttato nel mondo della musica. Si diletta anche lei come influencer, con buoni risultati, derivati dal suo fascino assolutamente da non sottovalutare. Elettra è magari più esplosiva, la bellezza di Ginevra è maggiormente acqua e sapone. Ma a livello di curve, la ‘piccola’ di casa non teme affatto il confronto.

