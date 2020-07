Ischia, 5 cose che dovete assolutamente sapere prima di visitarla

Con la sua fauna rigogliosa ed il mare cristallino, l’Isola di Ischia è una perla di rara bellezza. Ecco le 5 cose che dovete sapere prima di visitarla.

Meta privilegiata da napoletani e romani, ma anche molto amata all’estero, Ischia è davvero uno di quei luoghi che è necessario visitare almeno una volta nella vita. Resterete ammaliati dalla sua natura lussureggiante e dal mare cristallino, mentre l’innegabile gentilezza dei suoi abitanti vi farà desiderare di poter trascorrere tra le sue vie una vacanza molto più lunga di quella che avrete prenotato. Lasciatevi incantare dai paesaggi mozzafiato che riuscirete a scorgere dal finestrino di ogni autobus e godetevi un bagno o una pizza gustata sulla spiaggia. Qui di seguito, le cinque cose che dovete assolutamente sapere prima di partire!

Ischia, 5 cose da sapere prima di partire

1. I taxi di Ischia sono molto economici: l’isola è famosa per i suoi numerosi taxi, alcuni con l’aspetto di vetture di 70/80 anni fa (gli stessi che potete vedere in alcune scene de L’Amica geniale), altri più moderni, ma tutti oltremodo economici. Anche gli autobus dell’isola sono comodi, soprattutto per chi risiede ad Ischia Porto, ma gli orari sono per lo più un’incognita.

2. Procida è vicinissima: se vi recate ad Ischia per diversi giorni, non potete assolutamente evitare di fare un salto anche a Procida. L’isoletta, celebre per aver fatto da set al film Il Postino di Troisi, è un luogo davvero incantevole, che merita di essere visto. Raggiungerla è comodissimo, con traghetti o aliscafi che partono ogni quarto d’ora, tutte a cifre irrisorie (dagli 8 ai 12 euro).

3. Possiede delle sorgenti termali naturali: tutti conoscono i numerosi stabilimenti termali a pagamento, ma quanti sanno che Ischia possiede anche delle terme all’aperto, naturali e completamente gratuite? Sono le piscine di Sorgeto, vasche termali circoscritte da una serie di scogli, poste letteralmente al confine con il mare aperto.

4. È possibile fare un bagno sotto al Castello Aragonese: sotto al Castello Aragonese non esistono spiagge di sabbia, ma non scoraggiatevi. Basterà gettare uno sguardo oltre il muretto che conduce al castello per notare una piattaforma che dà sugli scogli. Godetevi un bagno panoramico… ma attenti a non scivolare!

5. Alla Baia di San Francesco il sole tramonta sul mare: posta tra Lacco Ameno e Forio, la Baia di San Francesco offre un meraviglioso scorcio in cui il sole rosso del tramonto si tuffa ogni sera nel mare, offrendo uno spettacolo mozzafiato.

