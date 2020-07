Jesolo, parla il prefetto: “In discoteca scene raccapriccianti”

Coronavirus, il prefetto: «In discoteca a Jesolo viste scene raccapriccianti». Intanto sono in arrivo sanzioni per i gestori

La movida dei più giovani non vuole saperne di contenere la propria esuberanza nonostante le continue riprese sui contagi. I focolai sparsi in tutta Italia non bastano a convincerli che dal 4 maggio è cominciata la convivenza con il virus, non la normalità. Questo perchè esiste ancora il nemico e non è battuto. Ora, e precisamente lo scorso weekend, sono stati protagonisti i giovani che affollano le serate di Jesolo. Presso una delle discoteche più famose del litorale veneto sabato notte ad un certo punto della serata il dj ha iniziato a suonare dentro, al chiuso, invitando i giovani alla trasgressione delle regole. E poi le solite scene con ragazzi e ragazze che si strusciano danzando davanti alla consolle e non solo, senza l’ombra di una mascherina. Ha parlato di scene raccapriccianti il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto che ha convocato per questo una riunione.

Jesolo, si cercano le responsabilità delle violazioni

“Abbiamo analizzato la situazione – dice il prefetto – la polizia sta raccogliendo tutto il materiale e, quando avrà terminato il lavoro, valuteremo, mettendo in fila ogni violazione avvenuta e decideremo”. Si cerca di intervenire presso i gestori e non solo. Scene così estreme non devono ripetersi perchè la situazione non è ancora così calma da permettersi tali serate. E così si guardano le carte anche per capire le autorizzazioni del Comune di Jesolo.

La cui commissione spettacoli ha autorizzato la presenza all’aperto di 2.790 persone. “Erano il doppio – sottolinea Zappalorto – Quello che è avvenuto è da irresponsabili, con situazioni di questo tipo si possono vanificare mesi di lockdown e sacrifici”.

