Daydreamer, Can Yaman oggi bellissimo: da ragazzo era irriconoscibile – FOTO

Daydreamer, Can Yaman oggi bellissimo: da ragazzo era irriconoscibile. L’attore della serie tv turca ora ha 30 anni, da piccolo era davvero diverso da ora

Can Yaman è l’attore protagonista di Daydreamer, la serie turca che sta facendo impazzire i telespettatori di Canale Cinque. Con il suo fascino ha conquistato davvero tutti, e oramai da diverse estati ci sta intrattenendo con le serie in cui recita e la sua bellezza che conquista sempre di più. L’attore oggi ha 30 anni ed è così, ma da giovane era completamente diverso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Avete mai visto la mamma di Can Yaman, l’attore di Daydreamer? È identica a lui – FOTO

Daydreamer, l’attore Can Yaman oggi è sex simbol: da ragazzo era così

Can era diverso quando ragazzo, praticamente irriconoscibile. Ma non solo a livello fisico. Can, infatti, voleva fare l’avvocato. A scuola andava benissimo, si è laureato a pieni voti, ha intrapreso la carriera e mentre era in quello studio troppo piccolo ha cominciato a sentirsi in gabbia. Ha capito, quando per qualcun altro sarebbe stato troppo tardi, che quella non era la sua strada. Così ha rischiato tutto e nel giro di pochi anni è riuscito a diventare un attore affermato, non solo in Turchia ma in quasi tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni rivela ai fan: “Vorrei un altro figlio” – FOTO

Le serie in cui recita, infatti, stanno arrivando veramente ovunque. In Italia stanno riscontrando un successo senza precedenti, tanto da arrivare a pensare di sostituire Maria De Filippi con Uomini e Donne in autunno. A quanto pare, infatti, Daydreamer continuerà ad andare in onda a giorni alterni con il programma di incontri più famoso di sempre.