Tale figlia e tale madre, verrebbe da dire: il duo Ornella Muti Naike Rivelli infiamma i social con un post comparso su Instagram che ce le mostra senza veli.

Sono entrambe da sempre improntate al provocare ed al non farsi problemi nell’esprimersi, con il linguaggio consueto così come utilizzando soltanto il corpo. Ed il duo Ornella Muti Naike Rivelli anche stavolta non si smentisce. Le due attrici, madre e figlia, fanno scalpore con un post social pubblicato dalla Rivelli sul suo profilo Instagram, da sempre molto seguito.

In esso entrambe le donne appaiono di spalle e del tutto prive di vestiti. Per gli occhi certamente è un bel vedere. Ma non mancano alcuni utenti che fanno ironia sulle due, oppure le accusano di essere volgari e poco serie, nonostante l’età per entrambe non le possa certo far ritenere delle ragazzine. Come se poi fosse lecita una cosa del genere da parte di una giovanissima.

Ornella Muti Naike Rivelli, senza niente addosso nella natura