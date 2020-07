La biondissima ed esplosiva Baby K si mostra come mamma l’ha fatta. Lei è una meraviglia da contemplare ed una vera e propria gioia per gli occhi.

La bellissima Baby K ha conquistato le luci della ribalta e non è intenzionata a mollarle. La giovane cantante si fa vedere in pose super sensuali. E riesce a colpire non solo per la bontà della sua musica ma anche per la perfezione delle forme che la contraddistinguono.

anche lei sta partecipando alla moda del momento, il ‘Women for Women Challenge’. Chiamata dai più anche ‘Black and White Challenge’ e che in realtà proprio una moda non dovrebbe essere, ma andrebbe visto come un qualcosa di ben più profondo. Si tratta di pubblicare uno scatto di sé in bianco e nero. Una cosa alla quale molte donne stanno aderendo, sia appartenenti al mondo dello spettacolo che no. Ed in Italia come in tutto il mondo.

Baby K, incantevole in bianco e nero e senza abiti

Anche Baby K. non si tira indietro e di mostra in tutta la sua bellezza. La vediamo in primo piano, senza alcun vestito a ricoprirla. Ci sono però braccia e mani poste in maniera strategica a nascondere ciò che in molti vorrebbero vedere. Ma oltre certi limiti non bisogna e non si deve andare. E comunque proprio Baby K. di agire così non ne ha bisogno.

