Donna incinta colpita da un fulmine: incredibile effetto sul neonato

Era incinta da diversi mesi quando un fulmine l’ha colpita. La bambina è miracolosamente sopravvissuta, ma porta ancora con sé i segni dell’accaduto.

È impressionante ciò che è successo negli Usa, il giorno dell’Indipendenza Americana. Ian e Kendra Gordon si stavano godendo un pic-nic in tutta tranquillità, quando un furioso temporale ha cominciato ad imperversare sul parco in cui si trovavano. Alla ricerca di un riparo sicuro, i due sono passati accanto ad un albero e qui la donna, ormai prossima al parto, è stata colpita da un fulmine.

Donna incinta colpita da un fulmine: i capelli della bimba stanno su da soli

A raccontare il tragico e misterioso evento è la stessa Kendra Gordon, dal suo profilo di Facebook. A quanto pare, dopo lo sfortunato incidente ed in preda ai timori per la vita della figlia, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno deciso di far nascere prematuramente la bambina. Fortunatamente la piccola Kimberly non ha riportato danni neurologici, come di solito succede in casi analoghi, ma le è rimasto un segno distintivo, che a quanto pare le ricorderà per molto tempo ciò che le è accaduto.

Essendo nata in circostanze davvero particolari, Kimberly ha i capelli ritti e crespi. Ad un anno dalla sua nascita e dopo molti consulti medici, sembra che l’energia elettrostatica inglobata dal corpo della madre non abbia ancora lasciato il suo. Per il resto -e secondo quanto riferito dai genitori- la bambina è sana e non ha mai manifestato altri particolari effetti collaterali.

