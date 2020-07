Cagliari-Juventus: le probabili formazioni ed i precedenti della gara

Le probabili formazioni ed i precedenti di Cagliari-Juventus, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A ed in programma questa sera.

Dopo gli anticipi di ieri sera con le vittorie di Inter e Atalanta, prosegue oggi la 37esima giornata di Serie A. Tra le gare in programma oggi, c’è anche Cagliari-Juventus, match tra due società che hanno già conquistato l’obiettivo stagionale. I bianconeri, grazie al successo nello scorso turno contro la Sampdoria, si sono laureati Campioni d’Italia per la nona volta di fila con due giornate d’anticipo. I padroni di casa, invece, nonostante i 4 punti guadagnati nelle ultime 8 gare, sono riusciti a raggiungere la salvezza in Serie A ed attualmente sono al 14esimo posto con 10 punti dalla zona rossa.

Leggi anche —> Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

Cagliari-Juventus: le probabili formazioni

Mister Zenga alle prese con diverse assenze potrebbe affidarsi ad un equilibrato 4-4-2. Tra i pali confermato Cragno. In difesa ad affiancare al centro Ceppitelli potrebbe esserci Walukiewicz, mentre sulle corsie conferme per Pisacane e Lykogiannis. A comporre il centrocampo saranno Rog, al rientro dall’infortunio, e Landinetti al centro supportati dagli esterni Mattiello e Ionita. Out per squalifica Nandez e Nainggolan per un problema al polpaccio destro. Nessun dubbio per quanto riguarda l’attacco con la coppia ormai consolidata Joao Pedro-Simeone.

Anche Sarri dovrà fare i conti con numerose assenze. Nell’ormai canonico 4-3-3, tra i pali torna Buffon, dietro la difesa composta da Cuadrado, Bonucci, Rugani e Alex Sandro. Sulla linea mediana, chance per il giovane centrocampista Muratore che prenderà il posto dello squalificato Rabiot al fianco di Bentancur e Matuidi. Il tridente offensivo, privo di Dybala e Douglas Costa, fuori per infortunio, sarà formato da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo che proverà ad insidiare il leader della classifica marcatori Ciro Immobile, attualmente a più 3 reti messe a segno in stagione.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Mattiello, Rog, Landinetti, Ionita; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Muratore, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Davide Ghersini della sezione arbitrale di Genova.

Cagliari-Juventus: i precedenti del match

Nel corso della loro storia, Cagliari e Juventus si sono affrontate 77 volte nella massima serie. Il bilancio complessivo sorride ai bianconeri che hanno trionfato in 40 occasioni, mentre sono 11 i successi dei sardi e 26 i pareggi totali. Nel computo delle sfide disputate in Sardegna, ad oggi 38, il gap si riduce leggermente con 17 vittorie dei piemontesi, 9 per i rossoblu e 12 match finiti in parità.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus: la richiesta di Cristiano Ronaldo alla dirigenza

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.