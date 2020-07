Romina Power e la sua bellissima mamma – FOTO

Romina Power ha pubblicato una foto tramite il proprio profilo Instagram, si tratta di un’immagine che ritrae sua madre tempo fa

Visualizza questo post su Instagram My beautiful mother 💚😍wow ! Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 29 Lug 2020 alle ore 2:43 PDT

Romina Power ha regalato a tutto il suo immenso pubblico un ricordo per lei davvero significativo. Stiamo parlando della foto che ritrae la splendida attrice Linda Christian, vale a dire sua madre. È un’immagine in bianco e nero in cui è evidente che la mamma di Romina sia molto giovane.

Allo stesso tempo non si può non notare l’elevata somiglianza tra le due donna. Con questo suo gesto l’artista ha donato a tutta la sua platea di ammiratori un momento molto tenero e in un certo senso anche privato.

LEGGI ANCHE —> Naike Rivelli, per la prima volta accade una cosa speciale – Foto