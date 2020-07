Giovanna Rigato mangia una brioche, ma si nota un’altra cosa – FOTO

Giovanna Rigato infiamma i suoi tantissimi ammiratori già dal mattino pubblicando sui social una foto in cui mostra com’è meglio iniziare la giornata

Giovanna Rigato ha evidentemente trovato il modo di far iniziare con il piede giusto la giornata dei suoi tantissimi fan. La showgirl infatti attraverso la sua pagina Instagram mostra come ci si dovrebbe preparare ad affrontare gli impegni quotidiani. Il segreto di Giovanna è dedicarsi ad un’ottima colazione in modo da “collegarsi con il mondo“. Nella foto l’ex gieffina si mostra infatti mentre sta per dare un bel morso ad un’invitante brioche anche se, ad onor del vero, non è stato il dolce ad attirare l’attenzione dei tantissimi follower. Nello scatto infatti Giovanna mette particolarmente in risalto la generosità del suo décolleté che a stento la canotta, bianca con del merletto, riesce a contenere. La showgirl si regala ai suoi fan indossando degli occhiali da sole a protezione degli occhi che forse poco prima erano ancora chiusi al sonno. Infine Giovanna si è impreziosita con un’allegra fascia con degli smile tra i capelli, un altro modo per iniziare la giornata con un sorriso.

La vita di Giovanna Rigato dal Gf a Berlusconi