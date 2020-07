Suburra, da Netflix arriva quello che tutti stavano aspettando

Netflix, per la gioia dei tantissimi fan dell’amata serie tv, ha confermato la presenza nel suo catalogo della terza e ultima stagione di Suburra

Grandi novità per gli appassionati della serie tv Suburra in programmazione su Netflix. Il colosso dello streaming ha infatti confermato che saranno caricati sulla piattaforma gli episodi della terza e ultima stagione della serie che ha come protagonista la corruzione che avvolge la città di Roma. Una notizia che gli appassionati aspettavano da tempo e che ha spinto diversi abbonati a contattare Netflix per ricevere una risposta in merito. Un’entusiasmante novità che però lascia ancora con un po’ di amaro in bocca. Il più famoso canale di streaming infatti, pur confermando che la terza serie di Suburra sarà caricata sulla piattaforma, non ha però definito una data precisa. I fan di Aureliano e Spadino dovranno quindi continuare ad attendere, anche se con un cuore certamente più leggero.

La terza stagione di Suburra su Netflix

La terza stagione di Suburra è particolarmente attesa dai fan della serie tv in quanto è suo il compito di chiudere il cerchio della storia. Gli ultimi episodi avrebbero dovuto probabilmente già vedere la luce ma purtroppo il lockdown ha bloccato inevitabilmente le riprese. Solo con l’arrivo dell’estate il cast è riuscito a ritornare sul set per completare il lavoro bruscamente interrotto dall’emergenza Covid. In questi episodi l’infinita lotta tra Stato, Chiesa e mondo del crimine avrà la sua conclusione. Per quanto riguarda il cast chiaramente squadra che vince non si cambia. Nella seconda stagione avevamo lasciato Alice, interpretata da Rosa Diletta Rossi presa dai dubbi per la sconcertante verità su suo marito Amedeo Cinaglia che ha il volto di Filippo Nigro.

Quest’ultimo chiude la stagione stringendo un’alleanza con Samurai, interpretato da Francesco Acquaroli, il tutto alle spalle di Aureliano e Spadino, interpretati da Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara.