Wanda Nara sul gommone in piscina mostra il lato B, applausi – FOTO

Wanda Nara, nota opinionista televisiva nonché moglie e agente sportiva del calciatore Mauro Icardi ha pubblicato una foto in cui è in piscina e come una bambina (così come ha scritto lei stessa) è stesa su un enorme lettino a forma di fenicottero rosa. Ha un costume sportivo che sul didietro è molto succinto quasi invisibile che mette in bella mostra il suo lato B senza imperfezioni. Nell’immagine Wanda mostra due panorami, il suo e quello di Milano con sullo sfondo lo stadio San Siro e il tramonto sulla città lombarda. Attualmente la coppia Icardi-Nara vive divisa tra due case, questa del capoluogo della Lombardia che domina la città e Parigi, dove il calciatore gioca, essendo tra le fila del Paris Saint Germain.

La foto di Wanda Nara nella sua casa milanese

La bella argentina dalle curve mozzafiato è stata una delle protagoniste al fianco di Alfonso Signorini nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e inoltre ha condotto Tiki Taka insieme a Pierluigi Pardo. È proprio di ieri la notizia che la nuova edizione del programma sportivo sarà condotta dal simpatico presentatore Piero Chiambretti, che porterà nuova linfa allo show di approfondimento della Serie A e delle coppe europee. A questo punto c’è da vedere se Wanda Nara continuerà a essere la seconda conduttrice in questo caso al fianco di Chiambretti.

Ci si aspetta un’edizione del programma sportivo di Mediaset tutta da vivere.